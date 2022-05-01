Диетолог Соломатина дала советы по выбору мяса для шашлыка

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как выбирать мясо для шашлыка, чтобы избежать отравления.

«Выбирать мясо нужно очень внимательно. Если это легальная точка, рынок, то, как правило, мясо проходит ветеринарный контроль, но нужно всё равно смотреть на кусок. Важно определить, нет ли липкости. Бывает, что сверху мясо обветренное: можно попросить продавца сделать разрез и понюхать. Если нет неприятного запаха, мы его берём. Нужно осмотреть кусок со всех сторон: если есть жир, то он не должен быть жёлтым», — рассказала врач.

Если речь идёт о готовом шашлыке, эксперт порекомендовала «особенно внимательно смотреть на производителя и дату».

«В ведёрко с шашлыком иногда кладут жилы, жир, много лука, мяса там практически не видно. Нужно понимать, что в таких ведёрках, как правило, продаётся уже не совсем качественное и свежее мясо. Возможный неприятный запах и вид заглушается специями. Состав на упаковке должен быть максимально простым: мясо, уксус, лук, соль, перец», — объяснила специалист.

При приготовлении шашлыка, диетолог посоветовала запекать мясо, а не жарить его, важно, чтобы не было обгорелой корочки.

Чтобы мариновать мясо самостоятельно, необходимо использовать только лук, соль и перец, добавила Соломатина.

«Можно мариновать, используя кислые фрукты: киви, кислые мандарины», — заявила собеседница RT.

Кроме того, она напомнила: если часто есть такое мясо, это может вызвать определённые проблемы со здоровьем — вплоть до развития онкологии.

«Но большое количество овощей компенсирует негативное влияние мяса на ЖКТ — перевариваться это мясо будет лучше. Мясо надо есть порционно: съели два-три кусочка — и максимально двигаемся — бадминтон, мяч, бегаем, не сидим на месте. Пить лучше либо воду, либо ягодные морсы, чтобы восполнить уровень жидкости в организме и переварить тяжёлое мясо», — отметила Соломатина.

Она также добавила, что стоит избегать употребления майонезных салатов и жирных закусок.

Ранее стало известно, что в России так называемый шашлычный набор — традиционное блюдо для пикника и средства для его приготовления — обходится покупателям в среднем в 2484 рубля.