Исследование: индекс шашлыка в России вырос на 31% за год

Короткая ссылка
В России так называемый шашлычный набор — традиционное блюдо для пикника и средства для его приготовления — обходится покупателям в среднем в 2484 рубля, посчитали специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс». Это на 583 рубля дороже, чем годом ранее (1901 рубль).
Исследование: индекс шашлыка в России вырос на 31% за год
  • Legion-Media

Об этом пишут «Известия».

В набор включается ведёрко замаринованного мяса, шампуры, мангал, уголь и средство для розжига. Продажи этих товаров в офлайн-магазинах снизились на 20%. Однако эксперты связывают это не столько с ростом цен, сколько с поздним началом весны.

При этом уточняется, что на шашлык россияне в среднем тратят 498 рублей (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 рубля (+30%), на мангал — 1172 рубля (+28%), на уголь — 380 рублей (+77%), на средство для розжига — 130 рублей (+26%).

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить