Исследование: индекс шашлыка в России вырос на 31% за год

В России так называемый шашлычный набор — традиционное блюдо для пикника и средства для его приготовления — обходится покупателям в среднем в 2484 рубля, посчитали специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс». Это на 583 рубля дороже, чем годом ранее (1901 рубль).

Об этом пишут «Известия».

В набор включается ведёрко замаринованного мяса, шампуры, мангал, уголь и средство для розжига. Продажи этих товаров в офлайн-магазинах снизились на 20%. Однако эксперты связывают это не столько с ростом цен, сколько с поздним началом весны.

При этом уточняется, что на шашлык россияне в среднем тратят 498 рублей (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 рубля (+30%), на мангал — 1172 рубля (+28%), на уголь — 380 рублей (+77%), на средство для розжига — 130 рублей (+26%).

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