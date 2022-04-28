Исследование: индекс шашлыка в России вырос на 31% за год
- Legion-Media
Об этом пишут «Известия».
В набор включается ведёрко замаринованного мяса, шампуры, мангал, уголь и средство для розжига. Продажи этих товаров в офлайн-магазинах снизились на 20%. Однако эксперты связывают это не столько с ростом цен, сколько с поздним началом весны.
При этом уточняется, что на шашлык россияне в среднем тратят 498 рублей (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 рубля (+30%), на мангал — 1172 рубля (+28%), на уголь — 380 рублей (+77%), на средство для розжига — 130 рублей (+26%).
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