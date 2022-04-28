Диетолог Бобровский назвал виды мяса, которые не рекомендуется употреблять каждый день

Андрей Бобровский, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ, рассказал, какие виды мяса не стоит употреблять в пищу слишком часто.

Ежедневное употребление небольшого количества мяса принесёт пользу, однако некоторые его виды не стоит слишком часто включать в меню, сказал врач в беседе с радио Sputnik.

«Нужно уменьшать количество того мяса, в котором содержится много плохих жиров. Как правило, это красное мясо (говядина, свинина, баранина. — RT). Его рекомендуется есть от одного раза в неделю до одного раза в месяц», — уточнил Бобровский.

Злоупотребление блюдами из красного мяса может привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, добавил он.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.