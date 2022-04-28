Диетолог Бобровский назвал виды мяса, которые не рекомендуется употреблять каждый день
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Ежедневное употребление небольшого количества мяса принесёт пользу, однако некоторые его виды не стоит слишком часто включать в меню, сказал врач в беседе с радио Sputnik.
«Нужно уменьшать количество того мяса, в котором содержится много плохих жиров. Как правило, это красное мясо (говядина, свинина, баранина. — RT). Его рекомендуется есть от одного раза в неделю до одного раза в месяц», — уточнил Бобровский.
Злоупотребление блюдами из красного мяса может привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, добавил он.
Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.