Пранкер Вован допустил, что YouTube заблокировал его с Лексусом канал из-за розыгрыша Буша

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Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) считает, что администрация YouTube заблокировала канал Vovan & Lexus из-за недавней публикации розыгрыша с бывшим президентом США Джорджем Бушем — младшим.
Пранкер Вован допустил, что YouTube заблокировал его с Лексусом канал из-за розыгрыша Буша
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Кузнецов напомнил, что это уже не первое удаление канала на YouTube.

«Когда в первый раз удалили основной канал, что-то пытались, но как бы тщетно, всё без объяснения причин, что, собственно, и было сделано здесь, в этом случае, потому что мы сделали такой резервный канал, но он продержался буквально месяц. Видимо, о нём никто особо не знал, как узнали, решили его забанить также без объяснения причин, просто написали, что он нарушает какие-то правила», — сказал он РИА Новости.

Это могло произойти «из-за пранка с Бушем», считает он.

«Потому что как раз мы выложили оригинал на английском и как раз его много смотрело на YouTube англоязычной аудитории. Может быть, удалили как раз из-за этого, из-за Буша. Вполне возможно», — сказал блогер.

Как ранее сообщили пранкеры, 9 июня YouTube удалил их резервный канал Vovan & Lexus. 

В мае Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали свой разговор с бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим.

Во время беседы Буш согласился, что «сила в деньгах», подтвердил, что на Украине действовали биолаборатории в рамках программы Пентагона, назвал экс-главу Грузии Михаила Саакашвили «буйным парнем», а также признал, что обещания Соединённых Штатов, данные в прошлом России по поводу нерасширения НАТО, не имеют значения.

Он также посмеялся над сравнением главы Украины Владимира Зеленского с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

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