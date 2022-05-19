Джордж Буш заявил, что данные в прошлом обещания США по нерасширению НАТО не имеют значения

Бывший президент США Джордж Буш — младший заявил, что обещания Соединённых Штатов, данные в прошлом России по поводу нерасширения НАТО, не имеют значения.

Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Лексус и Вован.

«Времена меняются. Бейкер был госсекретарём при моём отце. Это было много лет назад, а значит, и Соединённым Штатам нужно гибко подстраиваться под время», — сказал экс-президент.

Также он утвердительно ответил на вопрос пранкеров о том, что «не имеет значения, что на самом деле Бейкер обещал Горбачёву в прошлом».

«Да, верно», — сказал Буш.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что альянс не нарушил обещания не расширяться на восток.