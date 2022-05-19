Джордж Буш заявил, что данные в прошлом обещания США по нерасширению НАТО не имеют значения
- AFP
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Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Лексус и Вован.
«Времена меняются. Бейкер был госсекретарём при моём отце. Это было много лет назад, а значит, и Соединённым Штатам нужно гибко подстраиваться под время», — сказал экс-президент.
Также он утвердительно ответил на вопрос пранкеров о том, что «не имеет значения, что на самом деле Бейкер обещал Горбачёву в прошлом».
«Да, верно», — сказал Буш.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.
Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что альянс не нарушил обещания не расширяться на восток.