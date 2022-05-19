Джордж Буш назвал Саакашвили буйным парнем

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Бывший президент США Джордж Буш — младший заявил, что экс-глава Грузии Михаил Саакашвили — «буйный парень».
Джордж Буш назвал Саакашвили буйным парнем
  • AP
  • © David J. Phillip, Pool

«Знаете, в душе он буйный парень. У нас были проблемы с ним в Грузии», — сказал он в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Лексус и Вован.

По его мнению, если бы Саакашвили «был верен своим корням, он бы до сих пор был в Грузии, а не мотался по Украине и другим местам».

Также Буш попросил рассказать, участвует ли в настоящий момент Саакашвили в боевых действиях на Украине против российских войск.

«Позвольте мне спросить: есть ли на нём форма, воюет ли он против русских?» — поинтересовался экс-президент США.

Саакашвили был задержан в Грузии осенью 2021 года и с тех пор находится на грузинской территории. В январе этого года он заявлял о подготовке в тюрьме «плана по спасению» Грузии.

1 апреля Европейский суд по правам человека отказался от рассмотрения жалобы Михаила Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме.

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