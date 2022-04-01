ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в тюрьме
- AP
- © Irakli Gedenidze
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра юстиции Грузии Беки Дзамашвили.
«Европейский суд по правам человека изъял из списка рассматриваемых дел жалобу Михаила Саакашвили, которая касалась его лечения и отношения к нему пенитенциарной системы. В частности, по оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса», — сказал он.
В январе Саакашвили заявил, что в тюрьме разрабатывает «план по спасению» страны, который позволит, по его словам, вернуться на путь развития.