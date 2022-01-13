Саакашвили заявил о подготовке в тюрьме «плана по спасению» Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в тюрьме разрабатывает «план по спасению» страны, который позволит, по его словам, вернуться на путь развития.

«Я разрабатываю план по спасению страны, по выходу из кризиса и нищеты. План, который позволит в течение пяти лет вернуть Грузию в статус развития. Я знаю, как это делается, в отличие от этих властей», — приводит РИА Новости его слова.

Саакашвили считает, что после прихода к власти партии «Грузинская мечта» в стране начался экономический кризис, увеличилось число бедных и безработных.

В конце декабря адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что его подзащитного перевели из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави.