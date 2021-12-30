Невеста Саакашвили заявила, что его перевезли в тюрьму в Рустави

Депутат Верховной рады Украины и невеста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько, заявила, что политик перевезён в тюрьму в городе Рустави.

«Его привезли в тюрьму в Рустави», — сообщила Ясько в своём Facebook.

Она отметила, что неизвестно, в каком состоянии находится политик.

Ранее Елизавета Ясько сообщала, что Саакашвили увезли из Гори в неизвестном направлении.