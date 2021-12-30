Невеста Саакашвили заявила, что его перевезли в тюрьму в Рустави
Депутат Верховной рады Украины и невеста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько, заявила, что политик перевезён в тюрьму в городе Рустави.
- AP
- © Irakli Gedenidze
«Его привезли в тюрьму в Рустави», — сообщила Ясько в своём Facebook.
Она отметила, что неизвестно, в каком состоянии находится политик.
Ранее Елизавета Ясько сообщала, что Саакашвили увезли из Гори в неизвестном направлении.
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