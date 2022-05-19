Джордж Буш подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории Украины

Короткая ссылка
Бывший президент США Джордж Буш — младший подтвердил, что на Украине действовали биолаборатории в рамках программы Пентагона.
Джордж Буш подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Charday Penn

Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Лексус и Вован.

Они «поблагодарили» Буша за «наследие», которое экс-президент оставил на Украине в виде биологических лабораторий Пентагона и спросили, помнит ли он о данной работе американского военного ведомства (момент 02:10 на видео. — RT). 

«Да», — сказал Буш.

Также бывший американский лидер высоко оценил эвакуацию этих биолабораторий Пентагона на фоне российской специальной операции на Украине.

«Хорошо», — отметил он, комментируя данные об эвакуации.

Ранее российский президент Владимир Путин во время саммита глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности обратил внимание на военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве, в том числе на Украине.

16 мая сопредседатель комиссии от Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что парламентская комиссия по биолабораториям получила подтверждение о несоблюдении США и Украиной запрета на разработку биологического оружия.

11 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил о получении Министерством обороны России новых сведений о бесчеловечных экспериментах Минобороны США над украинскими гражданами в психбольнице в селе Стрелечье Харьковской области. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить