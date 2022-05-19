Джордж Буш подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории Украины

Бывший президент США Джордж Буш — младший подтвердил, что на Украине действовали биолаборатории в рамках программы Пентагона.

Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Лексус и Вован.

Они «поблагодарили» Буша за «наследие», которое экс-президент оставил на Украине в виде биологических лабораторий Пентагона и спросили, помнит ли он о данной работе американского военного ведомства (момент 02:10 на видео. — RT).

«Да», — сказал Буш.

Также бывший американский лидер высоко оценил эвакуацию этих биолабораторий Пентагона на фоне российской специальной операции на Украине.

«Хорошо», — отметил он, комментируя данные об эвакуации.

Ранее российский президент Владимир Путин во время саммита глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности обратил внимание на военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве, в том числе на Украине.

16 мая сопредседатель комиссии от Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что парламентская комиссия по биолабораториям получила подтверждение о несоблюдении США и Украиной запрета на разработку биологического оружия.

11 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил о получении Министерством обороны России новых сведений о бесчеловечных экспериментах Минобороны США над украинскими гражданами в психбольнице в селе Стрелечье Харьковской области.