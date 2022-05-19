Джордж Буш согласился с тем, что «сила в деньгах»
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Соответствующий ответ он дал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Лексус и Вован.
Пранкеры спросили его: «Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?»
«Да... Нет... Да, это верно», — сказал он.
После этого Лексус и Вован сообщили Бушу, что сила в правде и за ним нет правды, и закончили разговор словами «Слава России!».
Ранее Буш подтвердил, что на Украине действовали биолаборатории в рамках программы Пентагона.