Бывший президент США Джордж Буш — младший, отвечая на вопрос из фильма «Брат 2» «в чём сила?», согласился, что сила в деньгах.

Соответствующий ответ он дал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными как Лексус и Вован.

Пранкеры спросили его: «Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?»

«Да... Нет... Да, это верно», — сказал он.

После этого Лексус и Вован сообщили Бушу, что сила в правде и за ним нет правды, и закончили разговор словами «Слава России!».

Ранее Буш подтвердил, что на Украине действовали биолаборатории в рамках программы Пентагона.