Джордж Буш посмеялся над сравнением Зеленского с Моникой Левински

Экс-президент США Джордж Буш — младший посмеялся над сравнением главы Украины Владимира Зеленского с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, которая попала в громкий скандал в связи со своей сексуальной связью с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном.

Соответствующее сравнение высказали российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Лексус и Вован, когда общались с Бушем.

«Я сказал Зеленскому, что он как Уинстон Черчилль», — сказал бывший глава США.

На это пранкеры отметили, что Зеленский скорее как Моника Левински (момент 01:15 на видео. — RT).

«Да, он как Моника Левински», — сказали пранкеры, вызвав тем самым у Буша безудержный смех.

Ранее сообщалось, что Буш заявил, что экс-глава Грузии Михаил Саакашвили — «буйный парень». Он также спросил, воюет ли Саакашвили в составе украинских войск, несмотря на то, что бывший президент Грузии с осени прошлого года находится в грузинской тюрьме.