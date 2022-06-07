Психолог Яковлева рассказала о причинах расстройства пищевого поведения у детей

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Психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.
Психолог Яковлева рассказала о причинах расстройства пищевого поведения у детей
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В беседе с ФАН она указала, что на детскую психику может оказывать влияние информация в СМИ и блогах, модные тренды, а также поведение старшего поколения из близкого круга.

Яковлева предупредила, что неаккуратное замечание, например, со стороны тренера относительно излишнего веса ребёнка, может привести к противоположному результату — ребёнок начнёт заедать стресс.

«Похожую реакцию в пищевом поведении ребёнка вызывают и страхи. Ребёнок боится быть плохим и получить наказание. Поэтому, чтобы его не отругали, может пойти в отказ от пищи, что способно привести к нарушению физического состояния здоровья и даже к анорексии. Есть и оборотная сторона монеты. Ребёнок может поглощать пищу слишком быстро и при этом не понимать, наелся ли он, либо нет. Важно понаблюдать за его поведением, чтобы не довести ситуацию до развития булимии», — объяснила психолог.

Ранее врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова беседе с URA.RU рассказала, нужны ли перекусы между основными приёмами пищи.

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