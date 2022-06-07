Гастроэнтеролог Губанова напомнила о риске отравления сезонными овощами и фруктами
- Gettyimages.ru
Безопасность рыночной продукции регулируется строгим соблюдением гигиенических нормативов СанПиН, ГОСТов и других документов для плодовоовощной продукции.
Но даже несмотря на строгие регламенты, существует риск при покупке фруктов, овощей и ягод у недобросовестных продавцов, в том числе и у частных лиц, отметила специалист в разговоре с «Известиями».
Это также касается магазинной продукции, пояснила она.
«Следует оценить окрас, свидетельствующий о степени зрелости продукта, целостность кожуры, убедиться в отсутствии признаков порчи и гниения. У плодов не должно быть посторонних запахов, не свойственных данному продукту. Спелые плоды отличаются сильным приятным запахом. Ягоды не должны быть мятыми, недозревшими или перезревшими, загнившими», — объяснила Губанова.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.