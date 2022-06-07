Гастроэнтеролог Губанова напомнила о риске отравления сезонными овощами и фруктами

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Врач-терапевт и гастроэнтеролог Ирина Губанова рассказала, что при покупке сезонных фруктов и ягод на рынках и городских ярмарках выходного дня следует соблюдать меры предосторожности.
Гастроэнтеролог Губанова напомнила о риске отравления сезонными овощами и фруктами
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Безопасность рыночной продукции регулируется строгим соблюдением гигиенических нормативов СанПиН, ГОСТов и других документов для плодовоовощной продукции.

Но даже несмотря на строгие регламенты, существует риск при покупке фруктов, овощей и ягод у недобросовестных продавцов, в том числе и у частных лиц, отметила специалист в разговоре с «Известиями».

Это также касается магазинной продукции, пояснила она.

«Следует оценить окрас, свидетельствующий о степени зрелости продукта, целостность кожуры, убедиться в отсутствии признаков порчи и гниения. У плодов не должно быть посторонних запахов, не свойственных данному продукту. Спелые плоды отличаются сильным приятным запахом. Ягоды не должны быть мятыми, недозревшими или перезревшими, загнившими», — объяснила Губанова.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

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