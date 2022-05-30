Диетолог Арзамасцев перечислил противопоказания к употреблению крепкого чая
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Людям, страдающим подагрой, лучше исключить из рациона чай из-за содержания в нём большого количества пуринов, сообщил он в разговоре с «Москвой 24».
«Аккуратно нужно подходить к крепкому чаю людям с повышенным давлением, потому что всё-таки в нём содержится кофеин — слишком крепко заваренный напиток может повышать давление», — напомнил Арзамасцев.
С осторожностью нужно пить крепко заваренный чай людям с бессонницей или заболеваниями ЖКТ, предупредил специалист.
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