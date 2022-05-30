Диетолог Арзамасцев перечислил противопоказания к употреблению крепкого чая

Короткая ссылка
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что людям с гипертонией, подагрой, бессонницей и острыми заболеваниями желудка следует пить чай с осторожностью.
Диетолог Арзамасцев перечислил противопоказания к употреблению крепкого чая
  • Gettyimages.ru

Людям, страдающим подагрой, лучше исключить из рациона чай из-за содержания в нём большого количества пуринов, сообщил он в разговоре с «Москвой 24».

«Аккуратно нужно подходить к крепкому чаю людям с повышенным давлением, потому что всё-таки в нём содержится кофеин — слишком крепко заваренный напиток может повышать давление», — напомнил Арзамасцев.

С осторожностью нужно пить крепко заваренный чай людям с бессонницей или заболеваниями ЖКТ, предупредил специалист.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедлить старение после 50 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить