Диетолог Арзамасцев перечислил противопоказания к употреблению крепкого чая

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что людям с гипертонией, подагрой, бессонницей и острыми заболеваниями желудка следует пить чай с осторожностью.

Людям, страдающим подагрой, лучше исключить из рациона чай из-за содержания в нём большого количества пуринов, сообщил он в разговоре с «Москвой 24».

«Аккуратно нужно подходить к крепкому чаю людям с повышенным давлением, потому что всё-таки в нём содержится кофеин — слишком крепко заваренный напиток может повышать давление», — напомнил Арзамасцев.

С осторожностью нужно пить крепко заваренный чай людям с бессонницей или заболеваниями ЖКТ, предупредил специалист.

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