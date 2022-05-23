Диетолог Щетинина рассказала, кому может быть противопоказано употребление зелени

Короткая ссылка
Врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, что употребление зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К может спровоцировать обострение некоторых заболеваний ЖКТ.
Диетолог Щетинина рассказала, кому может быть противопоказано употребление зелени
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen Zeigler

Продукты, имеющие зелёную пигментацию, — петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другие — рекомендованы практически всем, поскольку содержат полезные питательные вещества, витамины группы А, В, К и аскорбиновую кислоту, сказала специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако есть группа лиц, которым лучше не употреблять этот продукт. К ним относятся прежде всего люди с аллергией.

Также стоит исключить зелень из своего рациона пациентам с пищевой непереносимостью, добавила врач.

Кроме того, в большом количестве зелень может негативно сказаться на здоровье страдающих такими заболеваниями, как гастрит, язва желудка, мочекаменная болезнь, панкреатит.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU назвал одну из причин масштабного распространения в мире ожирения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить