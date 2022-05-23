Диетолог Щетинина рассказала, кому может быть противопоказано употребление зелени

Врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, что употребление зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К может спровоцировать обострение некоторых заболеваний ЖКТ.

Продукты, имеющие зелёную пигментацию, — петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другие — рекомендованы практически всем, поскольку содержат полезные питательные вещества, витамины группы А, В, К и аскорбиновую кислоту, сказала специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако есть группа лиц, которым лучше не употреблять этот продукт. К ним относятся прежде всего люди с аллергией.

Также стоит исключить зелень из своего рациона пациентам с пищевой непереносимостью, добавила врач.

Кроме того, в большом количестве зелень может негативно сказаться на здоровье страдающих такими заболеваниями, как гастрит, язва желудка, мочекаменная болезнь, панкреатит.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU назвал одну из причин масштабного распространения в мире ожирения.