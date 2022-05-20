Диетолог Ковальков назвал вредные для здоровья диеты
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В беседе с Inforeactor эксперт назвал белковую диету наиболее непригодной.
«Самая опасная — это белковая диета. Она же самая эффективная. Это сильный удар по почкам. Они могут отказать. Белковый рацион способен привести к хронической почечной недостаточности», — предупредил врач.
Кроме того, Ковальков порекомендовал не доверять неавторским диетам, потому что они «сомнительные и часто небезопасные».
Ранее врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» рассказала о пользе кофе для желающих похудеть.