Диетолог Ковальков назвал вредные для здоровья диеты

Короткая ссылка
Специалист в области коррекции веса Алексей Ковальков рассказал о диетах, вредящих здоровью.
Диетолог Ковальков назвал вредные для здоровья диеты
  • Gettyimages.ru
  • © Milan_Jovic

В беседе с Inforeactor эксперт назвал белковую диету наиболее непригодной.

«Самая опасная — это белковая диета. Она же самая эффективная. Это сильный удар по почкам. Они могут отказать. Белковый рацион способен привести к хронической почечной недостаточности», — предупредил врач.

Кроме того, Ковальков порекомендовал не доверять неавторским диетам, потому что они «сомнительные и часто небезопасные».

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» рассказала о пользе кофе для желающих похудеть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить