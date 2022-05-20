Диетолог Ковальков назвал вредные для здоровья диеты

Специалист в области коррекции веса Алексей Ковальков рассказал о диетах, вредящих здоровью.

В беседе с Inforeactor эксперт назвал белковую диету наиболее непригодной.

«Самая опасная — это белковая диета. Она же самая эффективная. Это сильный удар по почкам. Они могут отказать. Белковый рацион способен привести к хронической почечной недостаточности», — предупредил врач.

Кроме того, Ковальков порекомендовал не доверять неавторским диетам, потому что они «сомнительные и часто небезопасные».

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» рассказала о пользе кофе для желающих похудеть.