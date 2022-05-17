Нутрициолог Мирошников объяснил тягу к сладкому и мучному
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«Как только не будет хватать магния, вы всегда будете хотеть сладкого. Что делать? Взять кешью, миндаль, допустим, два-три орешка, — и это будет полностью закрывать дефицит магния, если он есть», — сказал нутрициолог в беседе с каналом «Москва 24».
Желание съесть сдобную выпечку может говорить о недостатке хрома в организме. Восполнить его дефицит можно за счёт употребления морепродуктов.
При активной потере натрия, например во время занятий спортом, организм пытается восполнить недостающий элемент, и человека тянет на солёное. Справиться с этим поможет негазированная минеральная вода.
Желание съесть острое может говорить о проблемах со щитовидной железой, отметил Мирошников.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.