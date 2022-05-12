Нутрициолог рассказала, как выбрать готовый холодец
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Продукт не стоит приобретать у непроверенного производителя, сказала специалист в беседе с Пятым каналом.
Так, он может быть изготовлен правильно, но, если нарушен температурный режим при транспортировке, это может привести к отравлению.
Ещё одним опасным моментом приобретения холодца у непроверенного производителя является несоответствие содержимого составу, заявленному на упаковке.
По словам врача, недобросовестный производитель также может использовать несвежее мясо и прочие уловки.
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