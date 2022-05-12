Нутрициолог рассказала, как выбрать готовый холодец

Генетик-метаболист, нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхеринк рассказала, на что нужно обращать внимание при покупке готового холодца.

Продукт не стоит приобретать у непроверенного производителя, сказала специалист в беседе с Пятым каналом.

Так, он может быть изготовлен правильно, но, если нарушен температурный режим при транспортировке, это может привести к отравлению.

Ещё одним опасным моментом приобретения холодца у непроверенного производителя является несоответствие содержимого составу, заявленному на упаковке.

По словам врача, недобросовестный производитель также может использовать несвежее мясо и прочие уловки.

Ранее психолог, диетолог Антон Поляков в беседе с URA.RU рассказал о вредных для здоровья напитках.