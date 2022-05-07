В Минздраве Красноярского края рассказали, что 17 человек пострадали в результате пожаров

Короткая ссылка
В пресс-службе Минздрава Красноярского края сообщили, что 17 человек пострадали в результате пожаров в регионе.
В Минздраве Красноярского края рассказали, что 17 человек пострадали в результате пожаров
  • © 24.mchs.gov.ru

«Предварительно, пока 17 пострадавших, 11 госпитализированы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 16 населённых пунктах Красноярского края загорелись около 200 строений, несколько пилорам и детский сад.

В Красноярском крае на фоне крупных пожаров объявили режим ЧС.

По фактам гибели людей возбуждены уголовные дела.

Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить