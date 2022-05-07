В Минздраве Красноярского края рассказали, что 17 человек пострадали в результате пожаров
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«Предварительно, пока 17 пострадавших, 11 госпитализированы», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что в 16 населённых пунктах Красноярского края загорелись около 200 строений, несколько пилорам и детский сад.
В Красноярском крае на фоне крупных пожаров объявили режим ЧС.
По фактам гибели людей возбуждены уголовные дела.
Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.