Прокуратура сообщила о госпитализации трёх человек при пожаре в селе Красноярского края
- РИА Новости
«Трое в больнице. Угрозы жизни нет. Двое с ожогами средней (степени. — RT) тяжести (5—10%), один — с тяжёлыми (17—19%)», — приводит ТАСС заявление.
Ранее сообщалось, что в 16 населённых пунктах Красноярского края загорелись около 200 строений, несколько пилорам и детский сад.
В Красноярском крае на фоне крупных пожаров объявили режим ЧС.
Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.