Прокуратура сообщила о госпитализации трёх человек при пожаре в селе Красноярского края

Три человека госпитализированы в результате пожара в селе Талажанка Красноярского края. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

РИА Новости

«Трое в больнице. Угрозы жизни нет. Двое с ожогами средней (степени. — RT) тяжести (5—10%), один — с тяжёлыми (17—19%)», — приводит ТАСС заявление. Ранее сообщалось, что в 16 населённых пунктах Красноярского края загорелись около 200 строений, несколько пилорам и детский сад. В Красноярском крае на фоне крупных пожаров объявили режим ЧС. Основной причиной пожаров власти региона назвали короткие замыкания.