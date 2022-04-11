«Рыцарь неба»: как генерал-майор ВВС Суламбек Осканов вписал своё имя в историю России

30 лет назад в России была вручена первая высшая награда государства. Звания Героя России был удостоен разбившийся под Липецком генерал-майор Суламбек Осканов. 7 февраля 1992 года он увёл плохо управляемый истребитель МиГ-29 от домов, предотвратив ценой своей жизни гибель многих людей. Сегодня имя отважного лётчика присвоено аэропорту Магаса и двум самолётам, в его честь названы улицы Ингушетии. Современники характеризуют генерала Осканова как скромного, энергичного и преданного лётной профессии человека.

11 апреля 1992 года президент РФ Борис Ельцин указом №384 посмертно присвоил звание Героя России начальнику Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава генерал-майору авиации Суламбеку Осканову.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генерал-майору авиации Осканову Суламбеку Сусаркуловичу (посмертно)», — говорится в тексте документа.

Погибший уроженец Ингушетии стал первым Героем Российской Федерации. Высшее звание и государственная награда РФ были учреждены 20 марта 1992 года. О присвоении Осканову звания Героя России тогда ходатайствовал бывший боевой лётчик Александр Руцкой, занимавший на тот момент должность вице-президента РФ.

Также по теме «Символ величия духа»: как советские лётчики пожертвовали собой ради спасения жизни берлинцев 6 апреля 1966 года советские лётчики Борис Капустин и Юрий Янов увели истребитель Як-28П с отказавшими двигателями от жилых кварталов...

«Подвиг не имеет национальности, он настоящий Герой России! Я готовил проект указа о присвоении Суламбеку Осканову звания Героя России, и Борис Ельцин его подписал без всяких колебаний», — сказал Руцкой в 2012 году во время памятного митинга в поселении Плиево, где родился и был похоронен Осканов.

Свой жертвенный подвиг генерал-майор совершил 7 февраля 1992 года. В этот день он выполнял тренировочный ночной полёт на истребителе МиГ-29 над Липецкой областью.

При заходе на учебную воздушную цель на самолёте произошёл отказ системы управления, что привело к скольжению истребителя и его последующему вращению. Также известно, что на машине Осканова перестал работать авиагоризонт — прибор, отвечавший за определение углов наклона летательного аппарата.

Как отмечают в Минобороны РФ, действия генерал-майора по предотвращению катастрофы были затруднены сложными условиями полёта и значительной боковой перегрузкой. Лётчик потерял пространственную ориентировку, но всё-таки смог увести истребитель от жилых построек — в последнее мгновение Осканов сделал отворот падавшей машины на 90 градусов.

Памятник Суламбеку Осканову в Магасе

globallookpress.com

© UAC_Russia_eng/Twitter.com

«Самолёт вышел из облаков над станцией Хворостянка на высоте 400 м. В последние мгновения Осканов сумел увести его от населённого пункта. В 3 км от станции, возле деревни Козельки, самолёт врезался в землю», — говорится в материалах военного ведомства.

Кроме того, своим подвигом Осканов предотвратил гибель других пилотов МиГ-29 — после трагедии российские конструкторы выявили брак в одном из узлов системы управления этим истребителем. Выявленный дефект был успешно устранён, и подобные аварии в отечественной авиации больше не повторялись.

Скромный и целеустремлённый

Суламбек Осканов родился 8 января 1943 года в многодетной ингушской семье. После окончания средней школы он работал слесарем-монтажником. С 1962 года проходил срочную службу в Советской армии.

В 1966 году будущий Герой России окончил Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, спустя восемь лет — Военно-политическую академию им. В.И. Ленина (1974). Незадолго до гибели, в 1991 году, Осканов завершил прохождение курсов Военной академии Генштаба ВС СССР.

За время службы Осканов освоил десять типов боевых машин и получил звание мастера спорта СССР по высшему пилотажу на реактивных самолётах. Его общий налёт превышал 3 тыс. часов. В 1987 году Осканов начал службу в Липецком авиацентре, а через год возглавил его.

Также по теме «Никогда не бегал за медальками»: старпом Кубынин — о подвиге экипажа подлодки С-178 В 1981 году в заливе Петра Великого под Владивостоком после столкновения с судном «Рефрижератор-13» затонула подводная лодка С-178....

За время своей профессиональной деятельности лётчик был награждён орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени.

В память о подвиге Осканова были открыты мемориалы на месте падения его самолёта вблизи деревни Козельки, в Липецке и в Магасе. Имя отважного лётчика носит школа в Плиеве, аэропорт в столице Ингушетии, а также улицы в этой северокавказской республике.

В 2012 году одному из МиГ-29 Липецкого авиацентра было присвоено имя Суламбека Осканова. Эта машина под номером 29 выполняла демонстрационные полёты в составе авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России». После капитального ремонта истребитель вошёл в авиапарк российской авиабазы Эребуни в Армении. В 2018 году имя первого Героя России получил один из самолётов компании «ЮТэйр».

Люди, знавшие Осканова, и жители Ингушетии называют лётчика «рыцарем неба». Жизненному и профессиональному пути первого Героя России посвящена книга его друга, кандидата исторических наук Висан-Гирея Танкиева «Миг генерала Осканова».

Почтовая марка в честь Суламбека Осканова

© Wikimedia commons

Танкиев характеризует погибшего товарища как скромного, целеустремлённого, обаятельного и щедрого человека. Выступая перед людьми, лётчик старался был лаконичным, чётко и доходчиво излагал свои мысли.

Также по теме «Я на службе»: пять лет назад в боях за Пальмиру погиб Герой России Александр Прохоренко Пять лет назад, 17 марта 2016 года, в Сирии при исполнении воинского долга в боях за Пальмиру погиб старший лейтенант Сил специальных...

Также Осканов запомнился своей активной гражданской позицией. Офицер лично встречался с Джохаром Дудаевым и с большой насторожённостью воспринял его сепаратистские устремления, которые обернулись для Чечни и остальной России двумя кровопролитными вооружёнными конфликтами.

С тревогой Осканов относился и к брожениям на территории его малой родины: после распада СССР Ингушетию захлестнули протестные митинги, появились новые лица, пытавшиеся установить власть в республике.

Незадолго до гибели Осканов вместе с Танкиевым провёл несколько встреч с жителями и представителями общественности Назрани, станицы Орджоникидзевская и других населённых пунктов Ингушетии. Генерал-майор призывал людей оставить политические распри и не ввязываться в какие-либо провокационные движения.

Танкиев вспоминает эпизод, когда на встрече в Орджоникидзевской одна из женщин обвинила его и Осканова в том, что они якобы пытаются воспользоваться напряжённой ситуацией в Ингушетии и занять высокопоставленные должности. По воспоминаниям историка, лётчика очень задели эти слова.

«Нам не нужны никакие кресла и должности! Нас вполне устраивает наше положение и работа, которую мы выполняем. А что касается нашего приезда, то мы, как и все истинные патриоты своего народа, в эти трудные дни искренне хотим хоть чем-то помочь ему», — сказал покрасневший от обиды Осканов.

После поездки по Ингушетии генерал-майор вернулся на службу в Липецк. Рассуждая о том, почему 7 февраля 1992 года лётчик не катапультировался, Танкиев пришёл к выводу, что его товарищ пытался сохранить жизнь мирных людей.

«Выполнил свой долг»

Ещё с Качинского училища Суламбека Сусаркуловича называли «Сергей Сергеичем».

Самолёт МиГ-29 оперативно-тактической авиации России, названный в честь Суламбека Осканова (авиабаза Эребуни, Армения)

© Министерство обороны РФ

«Ни один человек не верил, что он ингуш. Они все его считали русским... Он и по-ингушски чисто говорил, а по-русски у него не было никакого акцента», — рассказал ранее журналистам телеканала «Россия 1» Салман Осканов, брат Героя России.

Лётчики, знавшие Осканова, вспоминают его порядочность, неуёмную внутреннюю энергию и верность профессии: начальник Липецкого авиацентра добровольно продолжал подниматься в небо, будучи обладателем генеральских погон.

По словам заслуженного военного лётчика РФ, кандидата технических наук генерал-майора Владимира Попова, будущий Герой РФ был известной личностью в рядах Военно-воздушных сил и 7 февраля 1992 года в небе над Липецкой областью проявил свои лучшие качества.

«Нужно иметь большое мужество, чтобы при сложной аварийной ситуации сохранить самообладание. Принять такое тяжёлое решение (не катапультироваться сразу) — поступок мужественный, присущий настоящему герою. Я думаю, что он действовал сознательно, бесстрашно боролся до последнего момента», — отметил Попов.

Первоочередной задачей Осканова было спасение жизней мирных жителей, добавил Попов. Также, как полагает лётчик, генерал-майор рассчитывал дотянуть до аэродрома, но технические неполадки оказались слишком серьёзными.

«Наши лётчики так воспитаны, что всегда стараются спасти людей и посадить машину. Эти принципы усваиваются с первых курсов училища. Однако даже опытный лётчик не способен предусмотреть все нюансы и успеть катапультироваться, когда машина обречена. Самолёт — это сложнейшая система, а время на принятие решения — это порой секунды. Осканов выполнил свой долг, совершил подвиг, достойный высокого звания Героя России», — уверен Попов.

В комментарии RT авиационный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что имя Осканова — часть пантеона России, состоящего из имён таких лётчиков, как Николай Гастелло, Виктор Талалихин, Борис Сафонов, Борис Капустин, Юрий Янов, и других офицеров ВВС, которые пожертвовали собой ради спасения других.

«Мужество наших лётчиков — это наше национальное достояние. Особенность отечественной лётной школы в том, что она воспитывает в офицерах ВВС чувство особой ответственности, высокие волевые и нравственные качества. Наши лётчики предпочитают бороться до конца. Так, я думаю, и поступил Суламбек Осканов», — подчеркнул Дрозденко.