Нарышкин: общая память о войне не даст разорвать братскую связь России и Белоруссии

Общая память о Великой Отечественной войне не даст никакой силе разорвать братских связей между народами России и Белоруссии, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе, посвящённом 80-летию начала контрнаступления Красной армии в битве за Москву.

«Разгром немецко-фашистских войск под Москвой был достигнут объединением сил всего советского народа», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что память о подвиге панфиловцев объединяет народы России, Киргизии и Казахстана.

«С не меньшим уважением чтим мы память 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал уроженец Белоруссии, лихой кавалерист Лев Доватор», — добавил он.

Глава СВР выразил уверенность в том, что, пока память о войне жива, «никакая сила не разорвет братских связей между народами России и Белоруссии», пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин отмечал, что межрегиональные связи двух стран являются одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии.

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, «если взять экономику, военные вопросы, политические, дипломатию и прочее, России замены нет».