Выздоровели 136 433 человека: за сутки в России госпитализированы 8632 пациента с COVID-19

За минувшие сутки в России были госпитализированы 8632 человека с COVID-19, выздоровели 136 433 пациента. За это время выявлено 132 998 новых случаев заражения коронавирусом. 762 человека скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За прошедшие сутки в России госпитализированы 8632 человека с COVID-19, что на 47,2% меньше по сравнению с 23 февраля. Выявлено 132 998 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений, развившихся на его фоне, и сопутствующих заболеваний скончались 762 пациента. Выздоровели 136 433 человека.

За всё время наблюдений в стране выявлено 15 928 568 случаев коронавируса SARS-CoV-2. Выздоровел 12 972 661 человек, зафиксировано 348 578 летальных исходов.

Лидером по числу новых случаев COVID-19 за сутки остаётся Санкт-Петербург — 8742 заболевших. На втором месте находится Красноярский край (5121), Москва — на третьем (4730). В столице за сутки с коронавирусом госпитализированы 505 человек.

Более 4 тыс. случаев COVID-19 за сутки также выявлено в Новосибирской области (4529), Пермском крае (4408), Башкирии (4196), Свердловской (4166) и Самарской (4160) областях.

Тем временем в Роспотребнадзоре заявили о росте в стране числа эпизодов заражения вариантом «омикрон» под обозначением BA.2, также известного как «стелс-омикрон». В РФ этот подвид вируса обнаружили в начале февраля.

Как заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, доля случаев заражения «омикроном» BA.2 составляет сейчас 7,4%.

Учёный пояснил, что по состоянию на февраль 2022 года «омикрон» подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в нескольких странах.

Хафизов также упомянул, что японские учёные ранее выявили большую патогенность BA.2, поэтому риск от распространения этой версии заболевания может быть выше по сравнению с BA.1.

Бессимптомное течение и распространение коронавируса

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунёв в беседе с каналом «Москва 24» отметил, что постковидный синдром может формироваться даже у тех, кто перенёс заболевание бессимптомно.

В частности, врач рассказал, что одним из признаков, свидетельствующих о том, что человек болел COVID-19 без симптомов, является внезапное развитие постковидного конъюнктивита.

«Если внезапно появились жжение в глазах, резь, ощущение песка, глаза стали часто слезиться или краснеть, то в данном случае следует обратить на это внимание и посетить офтальмолога», — заявил специалист.

Другими признаками может послужить нарушение вкуса и обоняния. Врач также отнёс к возможным последствиям бессимптомного течения коронавируса боли в животе, нарушение сна, памяти, внимания и хроническую усталость.

«Это хроническая усталость, как правило, не связанная с повышенными физическими нагрузками и сохраняющаяся даже после хорошего, качественного отдыха», — сказал Лунёв.

Врачи также обращают внимание на реакцию нервной системы на распространение коронавируса. Завотделением реабилитации психоневрологических больных Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Денис Захаров отметил, что страх перед COVID-19 может быть как продуктивным, так и наоборот.

По его словам, руководствуясь продуктивным страхом, человек соблюдает меры профилактики, делает прививку, носит маску в общественных местах, снижая риск заболеваемости. Как пояснил Захаров, такой человек компенсирует страх и продолжает жить дальше.

«Если же ничего не помогает и ещё пошли психоневрологические изменения — нарушается сон, начинаются проблемы с давлением, расстройство желудка, вегетативные проявления в виде потливости, снижение памяти и внимания, — это тревожные симптомы. При них нужна помощь специалиста. Самому человеку с проблемой не справиться. Здесь уместно говорить о непродуктивном страхе, который ничего хорошего не сулит», — цитирует Захарова «Российская газета».