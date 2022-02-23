Иммунолог Жемчугов заявил, что омикрон-штамм превратил коронавирус в сезонный ОРВИ

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Коронавирусная инфекция превратилась в сезонный ОРВИ благодаря быстрым темпам распространения штамма «омикрон». Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Иммунолог Жемчугов заявил, что омикрон-штамм превратил коронавирус в сезонный ОРВИ
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«Он (омикрон-штамм COVID-19. — RT) постепенно вытеснит все предыдущие более опасные конструкции и обойдёт всю планету. И на этом процесс завершится. Многие страны законодательно уже признали его социально неопасным. Это значит, что он действительно стал сезонным ОРВИ. Нашему здравоохранению нужно сконцентрироваться на амбулаторной помощи, что Минздрав сейчас и выполняет», — цитирует Жемчугова ТАСС.

Он также отметил, что выработанный после заболевания «омикроном» иммунитет не защищает организм от дельта-штамма. 

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Nation News спрогнозировала будущее пандемии.

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