Иммунолог Жемчугов заявил, что омикрон-штамм превратил коронавирус в сезонный ОРВИ
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«Он (омикрон-штамм COVID-19. — RT) постепенно вытеснит все предыдущие более опасные конструкции и обойдёт всю планету. И на этом процесс завершится. Многие страны законодательно уже признали его социально неопасным. Это значит, что он действительно стал сезонным ОРВИ. Нашему здравоохранению нужно сконцентрироваться на амбулаторной помощи, что Минздрав сейчас и выполняет», — цитирует Жемчугова ТАСС.
Он также отметил, что выработанный после заболевания «омикроном» иммунитет не защищает организм от дельта-штамма.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Nation News спрогнозировала будущее пандемии.