«Позволяют максимально эффективно оказать помощь»: в Минздраве рассказали о переходе на новые протоколы лечения COVID-19

При лечении коронавируса в России применяются новые методические рекомендации Минздрава, которые позволяют максимально эффективно оказать помощь, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в России по-прежнему циркулирует штамм «дельта», известный более тяжёлым течением заболевания. Министр добавил, что нельзя исключать подобные риски и при заражении «омикроном».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране циркулируют штаммы «омикрон» и «дельта». По его словам, шанс заразиться более опасным вариантом составляет примерно 1:2.

Как уточнил министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», нельзя утверждать, что инфицирование «омикроном» протекает у всех пациентов легко и не даёт никаких рисков. Мурашко привёл данные, согласно которым, число госпитализированных пациентов с коронавирусом составляет около 190 тыс.

«Количество пациентов, попадающих на койки интенсивной терапии, в абсолютном числе растёт также, потому что количество пациентов, заболевших всё-таки высокое», — уточнил он.

Кроме того, Мурашко рассказал, что протоколы лечения коронавируса поменялись на фоне появления «омикрона». Ряд препаратов, которые оказались менее эффективны при лечении этого варианта коронавируса, исключены из них.

«И эти методические рекомендации (по лечению COVID-19. — RT) уже полностью обобщают тот накопленный опыт, в том числе и зарубежный, и российский опыт, позволяют максимально эффективно оказать помощь», — сказал Мурашко.

По словам министра, к настоящему времени вакцинацию от COVID-19 двумя дозами прошли порядка 82 млн россиян. Он добавил, что в эту цифру входят и те, кто ревакцинировался от коронавируса.

Заболеваемость

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализированы 16 349 человек, что на 5,46% меньше, чем в предшествующий день. Днём ранее в больницы поступили 17 294 пациента с COVID-19. Общее число выявленных за 24 часа случаев COVID-19 достигло 137 642.

Количество выздоровевших пациентов за сутки составило 179 203 — на 9,1% больше по сравнению с 22 февраля 2022 года. За 24 часа от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний скончались 785 пациентов.

Лидером по числу выявленных случаев стал Санкт-Петербург — 9794 заболевших за сутки. Далее по убыванию следуют Москва (5664), Красноярский край (5473), Новосибирская область (4841) и Пермский край (4520).

За всё время наблюдений в стране выявлено 15 795 570 случаев коронавируса. Зафиксировано 347 816 летальных исходов, выздоровели 12 836 228 человек.

«Дельтакрон» и перспективы окончания пандемии

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что на территории России пока не обнаружен гибридный вариант коронавируса «дельтакрон».

«Пока в России этот вариант — «дельтакрон» — не обнаружен. Данных о нём недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — цитирует Черкашину РИА Новости.

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Она предположила, что по своим свойствам «дельтакрон» будет напоминать омикрон-штамм COVID-19.

Напомним, штаммом «дельтакрон» называют гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», который обнаружили учёные лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов полагает, что благодаря штамму «омикрон» коронавирус станет сезонной ОРВИ. Он выразил уверенность, что эта разновидность заболевания постепенно вытеснит все предыдущие более опасные варианты и обойдёт всю планету.

«И на этом процесс завершится. Многие страны законодательно уже признали его социально неопасным. Это значит, что он действительно стал сезонной ОРВИ. Нашему здравоохранению нужно сконцентрироваться на амбулаторной помощи, что Минздрав сейчас и выполняет», — цитирует Жемчугова ТАСС.

Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что вакцинироваться от коронавируса по-прежнему необходимо, поскольку непривитые люди могут столкнуться с тяжёлым течением заболевания. Жемчугов добавил, что полученный после «омикрона» иммунитет не защищает невакцинированных от штамма «дельта».

«Он очень сильно отличается от «дельты», почему им и болеют повторно», — заключил Жемчугов.