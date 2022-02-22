Микробиолог Руженцова рассказала о возможности создания молока с антителами против коронавируса

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Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что молоко вакцинированных от коронавируса коз и коров, содержащее антитела к SARS-CoV-2, может стать эффективным средством для борьбы с коронавирусом.
Микробиолог Руженцова рассказала о возможности создания молока с антителами против коронавируса
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Готовые антитела давно применяются в медицине для лечения различных заболеваний (в первую очередь при тяжёлом течении), цитирует эксперта «Газета.Ru».

«В Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии под руководством профессора Владимира Андриановича Алёшкина ещё в начале 90-х годов прошлого столетия была разработана и внедрена в практику технология перорального применения антител человека. КИП — комплексный иммуноглобулиновый препарат для приёма внутрь, представляющий собой смесь антител, с успехом применяется до сих пор для лечения острых кишечных инфекций. Проведённые исследования подтвердили, что антитела не разрушаются в желудочно-кишечном тракте, при приёме внутрь сохраняют свои свойства», — пояснила она.

Однако для антител, полученных в результате вакцинации коров и коз, необходимо проведение ряда исследований, подтверждающих их эффективность и безопасность, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».

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