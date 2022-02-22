Терапевт Федосеева дала советы по реабилитации после перенесённого COVID-19

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Терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева дала советы по реабилитации после перенесённого COVID-19.
Терапевт Федосеева дала советы по реабилитации после перенесённого COVID-19
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«Сразу после того, как человек переболел коронавирусом, нужно начинать реабилитацию. Важно это для того, чтобы восстановить функцию дыхания, предупредить пневмофиброз, укрепить иммунную систему, избавиться от синдрома хронической усталости, привести в норму давление и сердечный ритм, снять подавленное психическое состояние», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила Федосеева, восстановление должно быть комплексным и содержать несколько компонентов, в том числе сбалансированное питание, лекарства, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику и полноценный сон.

По словам врача, вся программа подбирается индивидуально.

Федосеева также выразила мнение, что восстановить работу мозга помогают не только поддержание физической активности, но и умственные нагрузки.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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