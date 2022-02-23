Университет Хопкинса: число заболевших коронавирусом в мире превысило 427 млн
Общее число заболевших на 23 февраля составило 427 358 056.
Всего от коронавируса в мире скончались 5 904 723 человека.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и о росте смертности.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».