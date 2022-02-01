Глава ВОЗ Гебрейесус отметил рост смертности от коронавируса в большинстве регионов мира

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.
Глава ВОЗ Гебрейесус отметил рост смертности от коронавируса в большинстве регионов мира
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«После того как «омикрон» был впервые выявлен десять недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

По его словам, «сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты».

Ранее сообщалось, что ВОЗ получила информацию о новом коронавирусе под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике.

Как отмечается, опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.

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