Глава ВОЗ Гебрейесус отметил рост смертности от коронавируса в большинстве регионов мира

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.

«После того как «омикрон» был впервые выявлен десять недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

По его словам, «сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты».

Ранее сообщалось, что ВОЗ получила информацию о новом коронавирусе под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике.

Как отмечается, опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.