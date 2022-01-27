В ВОЗ прокомментировали информацию о новом коронавирусе NeoCoV
- Gettyimages.ru
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий ВОЗ.
В организации заявили, что благодарят китайских учёных за то, что они поделились в препринте результатами своих исследований.
«Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, в том числе у летучих мышей, которые были определены как природный резервуар многих из этих вирусов», — заявили в ВОЗ.
При этом в организации заявили, что потребуется дальнейшее изучение вопроса, представляет ли обнаруженный вирус опасность для человека.
Ранее китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCoV, который, по их оценке, может распространиться среди людей. Информацию, изложенную в препринте, должны будут проверить эксперты.