В ВОЗ прокомментировали информацию о новом коронавирусе NeoCoV

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Всемирная организация здравоохранения получила информацию о новом коронавирусе под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике. Опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.
В ВОЗ прокомментировали информацию о новом коронавирусе NeoCoV
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий ВОЗ.

В организации заявили, что благодарят китайских учёных за то, что они поделились в препринте результатами своих исследований.

«Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, в том числе у летучих мышей, которые были определены как природный резервуар многих из этих вирусов», — заявили в ВОЗ.

При этом в организации заявили, что потребуется дальнейшее изучение вопроса, представляет ли обнаруженный вирус опасность для человека.

Ранее китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCoV, который, по их оценке, может распространиться среди людей. Информацию, изложенную в препринте, должны будут проверить эксперты.

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