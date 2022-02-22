Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в 51 российском регионе

Темпы снижения заболеваемости коронавирусом наблюдаются в 51 российском регионе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

«Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается сегодня в 51 регионе РФ, в 51 субъекте», — приводит пресс-служба кабмина в Telegram её слова.

Попова добавила, что показатели заболеваемости в Москве сократились на 45,5%, в Московской области — на 51%, в Санкт-Петербурге — на 21%.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с заболеваемостью COVID-19.