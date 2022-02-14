«Он точно знал, что это запрещено»: в Покрове готовятся к новому судебному процессу над Навальным

Во вторник, 15 февраля, Лефортовский суд Москвы должен приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. Процесс будет проходить в колонии общего режима №2 в городе Покрове Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание по одному из предыдущих приговоров. В случае вынесения обвинительного вердикта по новому делу Навальному может грозить в совокупности до 15 лет лишения свободы. В преддверии суда RT обобщил информацию официального обвинения и материалы собственных расследований.

Уголовное дело о неуважении Навального к суду (ст. 297 УК РФ) по решению следствия было объединено с основным обвинением в мошенничестве. В первом случае, напомним, речь идёт об инциденте, произошедшем в Бабушкинском суде Москвы в феврале прошлого года. Тогда оппозиционера приговорили к 850 тыс. рублей штрафа за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Всего в деле два эпизода, но какие именно высказывания Навального инкриминируются как неуважительные, доподлинно не известно. Как ранее выяснил RT, внимание следователей могло привлечь высказывание Навального в адрес судьи о «сфабрикованном деле».

Но максимум, что грозит оппозиционеру за неуважение к суду в случае признания его виновным, — 200 тыс. рублей штрафа. Куда серьёзнее — и по масштабам, и по предусмотренному статьёй УК наказанию — выглядит обвинение в мошенничестве. Здесь речь идёт уже о реальном сроке вплоть до 15 лет лишения свободы. Официально пока об этом деле также сообщается немного. Согласно информации, размещённой на сайте Лефортовского суда, Навальному инкриминируются четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суть обвинения официально не раскрывается, а адвокаты находятся под подпиской о неразглашении материалов следствия.

Также на russian.rt.com «Деньги на дискредитацию»: фонд Ходорковского профинансирует критику российского законодательства

Расплата по счетам

Однако, скорее всего, речь идёт о деле, которое Следственный комитет возбудил в конце 2020 года. Как сообщало ведомство, ФБК и ряд связанных с ним фондов в ходе так называемой президентской кампании Навального собрали с граждан 588 млн рублей пожертвований, из которых 356 млн оппозиционер «потратил на личные цели: приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей».

Названная СК сумма, как неоднократно ранее писал RT, собиралась в период с 2016 по 2019 год. Кроме ФБК, в этой схеме были задействованы ликвидированный по решению суда в 2018 году фонд «Пятое время года», а также признанный в прошлом году экстремистской организацией Фонд защиты прав граждан** и ряд других фондов, о сборе денежных средств через которые и о формировании «альтернативного бюджета» ФБК RT подробно рассказывал в своём расследовании.

В деле о мошенничестве с пожертвованиями Алексей Навальный фигурирует не один, а вместе с «иными лицами». Официально следствие их не называет, но ему, по данным источника RT в правоохранительных органах, «отводится роль организатора». Но и другие члены команды ФБК и связанных с ним структур играли существенную роль в этих денежных схемах.

В частности, деньги поступали на криптовалютные счета и личные банковские карты экс-главы штабов Навального*** Леонида Волкова, который в тех же целях сбора донатов в прошлом году в США создал «клон ФБК» вместе с беглым совладельцем Пробизнесбанка Александром Железняком. А на «президентскую кампанию» 2018 года Волков вместе с ещё одним активистом, Русланом Шавединновым, пожертвовали 63 млн рублей.

Также на russian.rt.com «Отказ исполнять закон — норма для них»: как сторонники Навального уклоняются от службы в армии

Правда, пока Навальному придётся держать ответ перед судом в одиночку. Большинство его сторонников спешно покинули Россию. И хотя Росфинмониторинг внёс бывших лидеров его команды — Любовь Соболь, Георгия Албурова и Леонида Волкова — в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, собранная ими криптовалюта, как недавно выяснил RT, продолжает выводиться за рубеж.

Кроме того, поскольку официальная информация к началу суда над Навальным не обновлялась, не исключено, что фигурирующая в деле сумма хищений может измениться в сторону увеличения. Так, источник RT в правоохранительных органах ещё год назад отмечал, что следствие ведёт пересчёт этих средств с учётом криптовалютных транзакций. По озвученным им данным, сотрудники упомянутых выше фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей.

Необоснованное обогащение

Но даже не растрата денег на личные цели, а сам факт их сбора уже носил характер аферы, считает юрист Илья Ремесло. По его словам, основатель ФБК не имел права собирать пожертвования на президентскую кампанию 2018 года — и ему самому это было хорошо известно. Речь идёт о законодательном запрете баллотироваться на выборах при наличии непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления. А таковая в то время у Навального имелась по так называемому делу «Кировлеса» (о хищении у компании 16 млн рублей), за которое оппозиционер в феврале 2017 года получил пять лет условно и 500 тыс. рублей штрафа.

Также на russian.rt.com «Мне ни копейки не заплатили»: экс-юрист команды Навального обвиняет бывших руководителей ФБК в обмане

Приговор был вынесен всего через полтора месяца после заявления Навального о выдвижении на пост главы государства, напомнил эксперт.

«Это решение суда города Кирова не было отменено никем. Начиная с этой даты Навальный уже точно знал, что ему запрещено баллотироваться, — пояснил юрист. — И тем не менее продолжил сбор денежных средств, собирал их более года, даже для приличия не предупредив жертвователей на своём сайте об имеющихся рисках».

Прецедент признания сбора донатов совершённым обманным путём уже был, напомнил Ремесло. Так, в 2018 году жителю Карелии Михаилу Костенко, пожертвовавшему Навальному 50 тыс. рублей, удалось добиться в Савёловском суде Москвы возврата денег. Суд в своём решении признал их необоснованным обогащением. Правда, де-факто получить назад своё у Костенко получилось не сразу, говорит Ремесло, и пожертвованные деньги пришлось впоследствии взыскивать с Навального принудительно.

Таким образом, резюмировал юрист, Навальный знал, что Центральная избирательная комиссия не имеет права регистрировать его кандидатом на выборах, и, объявляя сбор средств на ведение своей кампании, он ввёл в заблуждение неограниченное количество лиц. Это с точки зрения закона можно трактовать как покушение на мошенничество, пояснил Ремесло. А в тот момент, когда было сделано первое пожертвование на избирательную кампанию, преступление по закону считается завершённым, заключил он.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.