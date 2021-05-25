Источник подтвердил возбуждение нового дела против Навального

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RT
Источник в правоохранительных органах подтвердил RT, что следствие возбудило против Алексея Навального новое дело. Его обвиняют в оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы.
Источник подтвердил возбуждение нового дела против Навального
  • РИА Новости

«В отношении Алексея Навального возбуждено уголовное дело за оскорбление судьи Веры Акимовой», — пояснил источник.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что обвинение оппозиционеру ещё не предъявлено.

Как выяснил RT, внимание следователей могло привлечь высказывание Навального в адрес судьи о «сфабрикованном деле».

«Вы делаете вид, что вы судья. Мало того, что вы, по сути, не судья и решение принимаете не вы. Вы даже не понимаете, как процесс устроен. Вы даже не можете сфабриковать дело правильно. Меня это оскорбляет», — заявил тогда Навальный.

20 февраля мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.

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