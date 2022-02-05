Из-за особенностей «омикрона»: в России отменили изоляцию для контактировавших с заболевшими COVID-19

В России отменяется изоляция для лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова ранее пояснила, что из-за особенностей распространения «омикрона» ограничение контактов теряет смысл. Кроме того, оперштаб сообщил об отмене карантина по COVID-19 в столичных школьных классах и группах детсадов — основанием перевода на дистанционный режим будет отсутствие 20% детей и более, заболевших коронавирусом.

В России отменяется изоляция для лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

В Роспотребнадзоре уточнили, что постановление ведомства вступает в силу с 6 февраля.

«При этом, так как норма носит процессуальный характер, она относится и к тем, кто был изолирован до 6 февраля 2022 года как контактный», — заявили в ведомстве.

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Для тех, кто уже находится на изоляции из-за контакта с заболевшим, после 6 февраля она отменяется.

Глава ведомства Анна Попова ранее пояснила, что из-за особенностей распространения «омикрона» ограничение контактов не имеет смысла. По её словам, по стране 17—20% — удельный вес носителей, а в Москве это 40% людей без симптомов, которые считаются инфицированными.

«При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактов теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывают другой эпидпроцесс, — при кори и других», — заявляла она.

Также Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в период пандемии. Мера была убрана из п. 4.4 соответствующего постановления главного санитарного врача.

Кроме того, по решению ведомства теперь, если лечение пациента с коронавирусом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению)... осуществляется без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более дней», — говорится в документе.

Помимо этого, оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил об отмене карантина по COVID-19 в столичных школьных классах и группах детсадов. Решение связано с постановлением Роспотребнадзора об отмене изоляции для контактных лиц.

«Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее», — приводит сообщение РИА Новости.

Очные занятия для групп, находившихся на карантине, возобновят с 7 и 8 февраля, но по инициативе родителей действующий карантин могут продлить.

РИА Новости

© Алексей Майшев

При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что школьные классы школ и группы садов теперь будут переводиться на дистанционный режим обучения в случае отсутствия 20% детей и более в коллективе из-за заражения. Изменения в правилах связаны с особенностями течения заболевания «омикроном», схожим с ОРВИ.

«Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребёнка», — говорится в сообщении.

Заместитель директора по клинической работе МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова уточнила, что при заболевании «омикроном» сокращается инкубационный период заболевания: сейчас он в среднем составляет 2—3 дня, иногда — 5—7 дней.

«В связи с тем, что заболевание сейчас завершается гораздо быстрее, мы увидели возможность (и это имеется в постановлении) сокращения периода наблюдения и для тех, кто имеет симптоматику, для тех, кто заболел», — цитирует её Интерфакс.

В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что наблюдения и исследования показывают изменившийся характер эпидемического процесса в связи с распространением «омикрона» — он проявляется в стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространённости возбудителя.

Тем временем правительство одобрило выделение дополнительно около 600 млн рублей на зарплаты медикам, которые дистанционно консультируют граждан с COVID-19. Об этом говорится на сайте кабмина. Там отметили, что увеличение численности таких медработников «позволит своевременно обеспечить медицинской помощью пациентов… в амбулаторных условиях и осуществлять динамическое наблюдение за такими пациентами».

Заражение президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили штамм коронавируса «омикрон». Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после лёгких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, протекает легко», — сообщил Эрдоган.

Он добавил, что собирается продолжать работать из дома.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что состояние здоровья президента и его супруги достаточно хорошее и не мешает их работе.