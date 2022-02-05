Инфекционист сравнил эпидпроцесс при «омикроне» с сезонным ОРВИ

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сравнил эпидпроцесс при штамме коронавируса «омикрон» с сезонным ОРВИ.
Инфекционист сравнил эпидпроцесс при «омикроне» с сезонным ОРВИ
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По его словам, наблюдения и исследования показывают изменившийся характер эпидемического процесса в связи с вариантом «омикрон», который проявляется в стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространённости возбудителя в популяции среди здоровых лиц.

«Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъёме ОРВИ и гриппа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее учёные из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета зафиксировали схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера.

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