Учёные выявили у перенёсших COVID-19 изменения, как при болезни Альцгеймера

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Учёные из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета зафиксировали схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера.
Учёные выявили у перенёсших COVID-19 изменения, как при болезни Альцгеймера
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Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.

Специалисты считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков — скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера.

«Мы обнаружили эти повреждённые рецепторы не только в сердцах и лёгких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу», — пояснил руководитель программы доктор медицинских наук Эндрю Маркс.

Предполагается, что ответ иммунной системы больного при тяжёлой форме коронавируса приводит к воспалению в мозге, а это приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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