Глава Роспотребнадзора Попова: на подвид BA.2 приходится 3% инфицирований «омикроном»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что на подвид BA.2 приходится около 3% случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».
Глава Роспотребнадзора Попова: на подвид BA.2 приходится 3% инфицирований «омикроном»
  • РИА Новости

Она отметила, что первый вариант BA.2 обнаружили 13 января.

«Достаточно времени не прошло, и сегодня в нашей базе из всех штаммов «омикрон» 3% приходится именно на эту линию», — приводит её слова ТАСС.

Попова отметила, что учёные из разных стран изучают способности вируса. По её словам, специалисты из Дании сообщили, что данный подвид более контагиозный. 

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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