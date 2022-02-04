Глава Роспотребнадзора Попова: «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа.
Глава Роспотребнадзора Попова: «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, значительная часть новых заболевших коронавирусом инфицирована именно штаммом «омикрон», поскольку он очень быстро распространяется.

Ранее Попова заявила, что на настоящий момент отсутствуют данные о возможности переболевших омикрон-штаммом коронавируса заболеть дельта-штаммом. 

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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