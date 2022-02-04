Глава Роспотребнадзора Попова: «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа
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- РИА Новости
«Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, значительная часть новых заболевших коронавирусом инфицирована именно штаммом «омикрон», поскольку он очень быстро распространяется.
Ранее Попова заявила, что на настоящий момент отсутствуют данные о возможности переболевших омикрон-штаммом коронавируса заболеть дельта-штаммом.
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».