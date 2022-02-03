Попова высказалась о ситуации с иммунитетом при заболевании разными штаммами COVID-19

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На настоящий момент отсутствуют данные о возможности переболевших омикрон-штаммом коронавируса заболеть дельта-штаммом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Попова высказалась о ситуации с иммунитетом при заболевании разными штаммами COVID-19
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«Это крайне интересный вопрос, и им сейчас озадачены учёные во всем мире и учёные в России. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня учёные занимаются изучением этого вопроса», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос о выработке у переболевших «омикроном» иммунитета к дельта-штамму COVID-19.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре планируют испытать вакцину от COVID-19 на основе «омикрона» и «дельты».

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться ещё некоторое время.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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