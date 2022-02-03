Инфекционист Пшеничная: рост заболеваемости COVID-19 в России ещё будет продолжаться
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«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться ещё некоторое время», — цитирует РИА Новости Пшеничную.
По её словам, рост заболеваемости продолжиться, «поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъёма заболеваемости».
Специалист уточнила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует штамм «омикрон», который обладает большей заразностью, чем дельта-штамм, поэтому рост заболеваемости такой стремительный.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 и последующее снижение числа заболевших ожидаются в России в ближайшее время.