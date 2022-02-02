Вирусолог Альтштейн спрогнозировал пик заболеваемости «омикроном» в ближайшее время

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 и последующее снижение числа заболевших ожидаются в России в ближайшее время.

«Омикрон-штамм достаточно единообразен, поэтому надо ожидать в ближайшее время пика и затем снижения заболеваемости», — передаёт его прогноз ТАСС.

В качестве аргумента учёный привёл опыт других стран, где «именно так всё и развивается».

По мнению эксперта, главной особенностью омикрон-варианта является генетическая нестабильность.

«Мутации в большом количестве вредны для вируса, для вирусной популяции», — пояснил Альтштейн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.

Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».