Вирусолог Альтштейн спрогнозировал пик заболеваемости «омикроном» в ближайшее время
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«Омикрон-штамм достаточно единообразен, поэтому надо ожидать в ближайшее время пика и затем снижения заболеваемости», — передаёт его прогноз ТАСС.
В качестве аргумента учёный привёл опыт других стран, где «именно так всё и развивается».
По мнению эксперта, главной особенностью омикрон-варианта является генетическая нестабильность.
«Мутации в большом количестве вредны для вируса, для вирусной популяции», — пояснил Альтштейн.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.
Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».