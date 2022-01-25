Собянин спрогнозировал продолжение роста заболеваемости COVID-19 в течение двух недель

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.

«С учётом того опыта, который мы наблюдаем по всему миру, ещё две недели будет продолжаться рост заболеваемости. А две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет такое серьёзное испытание на всю медицинскую систему», — сказал он.

Ранее Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в столице.

Также Собянин продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.