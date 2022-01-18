Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за «омикрона»

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в столице.

«Мы пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан», — написал Собянин в своём блоге.

Также Собянин продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Мэр отметил, что штамм «омикрон» коронавируса уже доминирует в Москве и Подмосковье.

Ранее стало известно, что в России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней.