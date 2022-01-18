В Москве продлён удалённый режим работы для 30% сотрудников из-за «омикрона»

Мэр Москвы Сергея Собянин продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

«До 1 апреля 2022 года продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы», — написал Собянин в своём блоге.

По его словам, эта мера снижает плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях.

«И отказываться от неё явно преждевременно», — отметил мэр.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

Ранее Собянин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что штамм «омикрон» уже доминирует в Москве и Подмосковье.