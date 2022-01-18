Собянин: «омикрон» уже доминирует в Москве и Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что штамм «омикрон» уже доминирует в Москве и Подмосковье.

«Омикрон» уже доминирует в таких субъектах, как Москва и Московская область», — заявил столичный мэр.

Собянин также заявил, что число госпитализаций в столице в последнее время практически не растёт.

Он отметил, что тяжесть заболевания при омикрон-штамме меньше, но при этом добавил, что число госпитализаций в Москве всё равно будет расти в связи с распространением «омикрона».

RT вёл трансляцию с заседания оперштаба.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».