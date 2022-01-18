Мишустин призвал перевести часть сотрудников на удалённый режим работы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

По его словам, эти меры необходимы для того, чтобы помочь врачам и снизить нагрузку на сферу здравоохранения.

«Там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — приводит пресс-служба кабмина его слова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин уточнил, что в первую очередь это касается лиц старшего возраста и работников, которые страдают хроническими заболеваниями.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 63,9%.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».