Мишустин призвал перевести часть сотрудников на удалённый режим работы
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По его словам, эти меры необходимы для того, чтобы помочь врачам и снизить нагрузку на сферу здравоохранения.
«Там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — приводит пресс-служба кабмина его слова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мишустин уточнил, что в первую очередь это касается лиц старшего возраста и работников, которые страдают хроническими заболеваниями.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 63,9%.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».