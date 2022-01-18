Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,9%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,9%. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,9%
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«Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации уже составляет 63,9%», — приводит пресс-служба кабмина её слова на координационном совете по борьбе с COVID-19.

Голикова уточнила, что Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ достигли уровня коллективного иммунитета в 80%.

Ранее стало известно, что в России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней.

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