Вице-премьер Голикова заявила о сокращении срока карантина по коронавирусу до семи дней
- Gettyimages.ru
«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», — сказала Голикова.
При этом она добавила, что в случае изменения ситуации возможны корректировки.
Ранее Минздрав России утвердил временный порядок организации проведения профилактических прививок против коронавируса.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».