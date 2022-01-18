Вице-премьер Голикова заявила о сокращении срока карантина по коронавирусу до семи дней

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», — сказала Голикова.

При этом она добавила, что в случае изменения ситуации возможны корректировки.

Ранее Минздрав России утвердил временный порядок организации проведения профилактических прививок против коронавируса.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».