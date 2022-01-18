Минздрав России утвердил временный порядок проведения вакцинации против коронавируса

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Минздрав России утвердил временный порядок организации проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции.
Минздрав России утвердил временный порядок проведения вакцинации против коронавируса
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что вакцинация проводится медицинским работником в медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС и имеющей лицензию на выполнение работ по вакцинации.

Перед вакцинацией проводится осмотр пациента и опрос о наличии различных заболеваний.

Прививка делается пациенту, не имеющему противопоказаний на момент осмотра.

17 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, противопоказаниями к прививке от коронавируса считаются гиперчувствительность к компонентам вакцины, аллергическая реакция, а также поствакцинальные осложнения.

Ранее, как сообщало ФАН, Геннадий Онищенко — врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН также прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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